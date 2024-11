Rodiče dětí ze zaplavených škol mohou žádat o povodňové ošetřovné

ČTK

, tkř

před 32 m minutami | Zdroj: ČTK

Rodiče dětí do deseti let, jejichž školy zůstaly po zářijových záplavách zavřené, mohou žádat o povodňové ošetřovné. Získat ho mohou na celou dobu uzavření školy, nejdéle ale do konce března příštího roku. Prodloužená podpora má pokrýt období od 13. září. Je i pro ty, kteří pracují na dohodu, a živnostníky s nemocenským pojištěním. Sociální správa ji poskytne také lidem, kteří se po uzavření zatopených stacionářů starali o své blízké. Informovala o tom Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Podle podkladů k zákonu o povodňovém ošetřovném výuku přerušilo padesát sedm škol ze zaplavených regionů. Obvykle přerušení netrvalo déle než čtrnáct dnů. Dalších dvanáct přešlo na distanční formu výuky. Ošetřovné se vyplácí z nemocenského pojištění na děti do deseti let po devět dnů, samoživitelkám a samoživitelům pak až šestnáct dnů. Pečující pobírá šedesát procent svého redukovaného výdělku. Povodňová podpora se poskytuje za celou dobu uzavření škol. Rodiče se mohou doma u potomka vystřídat, a to i vícekrát. Ošetřovné se nevyplácí za dny, kdy rodič či pečující pracuje z domova. Neposkytuje se také za dobu prázdnin či za dny, kdy zaměstnanec dostává náhradu mzdy, upřesnila ČSSZ.