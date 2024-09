Lidé zasažení záplavami mají nárok na řadu finančních úlev

Řada bank už oznámila, že jsou připravené přijímat žádosti o odklad nebo snížení splátek běžných úvěrů i hypoték. Nachystané na to mají formuláře na webu, lidé také mohou volat na informační linky. Podobně připravené jsou také energetické společnosti. Ty též v případě nezaplacení záloh nebudou prokazatelně zasažená odběrná místa odpojovat od elektřiny nebo plynu.

Tam, kde jsou zavřené školy, mají zaměstnaní rodiče dětí do deseti let věku nárok na ošetřovné, a to ve výši šedesáti procent vyměřovacího základu po dobu devíti kalendářních dnů. U samoživitelů jde pak o šestnáct dnů.