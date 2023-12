Řehka: Válka s Ruskem není pravděpodobná, ale ani nepředstavitelná

Předejít konfliktu s Ruskem nemůže domluva, ale pouze odstrašení, Rusko musí vidět schopnosti i vůli se bránit. Na konferenci „Připraveni k boji?“ to řekl náčelník generálního štábu české armády Karel Řehka. Podle něj válka s Ruskem nyní není pravděpodobná, ale ani nepředstavitelná. Řehka také zdůraznil nutnost nadále podporovat Ukrajinu.

Řehka upozornil, že Rusko v podstatě přešlo na válečnou ekonomiku a že tajné služby stále zkracují odhady, za jak dlouho bude schopné obnovit své bojové síly. „Rusku se daří obcházet sankce přes Střední Asii, Kavkaz. Rusko také jaderně zastrašuje a cíleně destabilizuje některé regiony. Dlouhodobě se snaží o narušení jednoty Západu a zpochybňování demokracie a státních institucí,“ pokračoval. Cílem dezinformací není podle něj přesvědčit adresáty o nějakém sdělení, ale vzbudit nejistotu a nedůvěru.

„Válka s Ruskem není nepředstavitelná, byť nyní hodnotíme, že v tuto chvíli není pravděpodobná,“ zdůraznil Řehka. Nastat může podle něj kvůli nechtěné eskalaci nebo například v okamžiku, kdy protivník nabude přesvědčení, že střet je nevyhnutelný. „Může nastat příležitost, kdy si řekne teď, nebo nikdy.“

Vyhnout se konfliktu není podle něj možné domluvou, fungovat bude jen odstrašení. „Rusko musí reálně vidět, že máme schopnosti a vůli se bránit. Není to o nějaké deklaraci – musí vidět, že to reálně nemá cenu,“ vysvětlil Řehka. Varoval, že ruská ekonomika se po plnohodnotné invazi na Ukrajinu transformovala na válečnou Jeho armáda se značně liší od té, která loni přijela do země s přesvědčením, že při krátké „speciální operaci“ ovládne zemi a dosadí loutkovou vládu. „Rusko se chystá na ještě intenzivnější a dlouhou válku,“ podotkl.

„Ukrajina nám kupuje čas a drží Rusko dál od našich hranic“

I proto je podle náčelníka Generálního štábu české armády klíčové podporovat i nadále Ukrajinu. „Ukázala vůli a odvahu se bránit, což je lekce pro nás a další státy. Kupuje nám čas a drží Rusko dál od našich hranic,“ zamyslel se Řehka s tím, že válka na Ukrajině podle něj ukázala i pozitivní věci, například jednotu v rámci Evropské unie, která překvapila Rusy a asi i Unii samotnou. „Teprve teď se ale bude lámat chleba, jak dlouho to vydrží,“ přemítal.