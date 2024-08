První centra zkouší novou metodu operace srdce

„Je to relativně hodně časté onemocnění, byť velká část lidí ho má v mírné formě a příliš jim nevadí,“ popsal intervenční kardiolog z Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) David Zemánek. Objevit se může u zhruba tří až čtyř procent populace, ve vyšším věku častěji. Lidé, kterým začnou otékat nohy bez zjevné příčiny a budou se zadýchávat, by podle něj měli vyhledat lékaře, kardiolog pak udělá echokardiografické vyšetření, které případné problémy s trojcípou chlopní odhalí.

Lékaři pacientce poškozenou chlopeň nejdřív stáhli svorkami, ty však stačily jen na chvíli. Hledíková tak podstoupila operaci srdce, při níž jí zdravotníci do dolní a horní duté žíly voperovali dvě umělé chlopně z hovězího osrdečníku. Spolu s třemi vlastními a jednou nefunkční má tak v těle chlopní šest.

Náhrady se „pěstují“ z buněk vepřového nebo hovězího srdečního obalu, který tvoří přímo chlopeň, a kovové mřížky, která se roztáhne a drží se na místě v žíle. Tu do těla lékaři vloží pomocí katetru při celkové anestezii. Operace trvá zhruba hodinu a půl. Zdravotní pojišťovny ji zatím běžně nehradí, lékaři musí žádat o výjimku. Do budoucna by zákrok mohlo v celém Česku využít dvacet až čtyřicet pacientů ročně.

Podle Zemánka by se možná už do roka mohla objevit ještě novější metoda, která by nahradila přímo nefunkční chlopeň. Nebude ale vhodná pro všechny pacienty, protože jejich srdce už jsou poškozená a kompletní „opravu“ by nemusela zvládnout. Bez léčby pacienti umírají na srdeční selhání.