Prověřování úniku informací z BIS na Hrad v době Zemana rozvědka odložila

„Sděluji, že v uvedené trestní věci již příslušný policejní orgán rozhodl o jejím odložení,“ řekl České televizi dozorový státní zástupce Jiří Pražák. Nepodařilo se podle něj zjistit skutečnosti, které by opravňovaly k zahájení trestního stíhání.

Zemana pak 25. ledna 2023, krátce před koncem jeho mandátu, příslušníci inspekce vyslýchali. Podle informací Deníku N to bylo právě kvůli jeho prohlášení, že ho před lety navštívil důstojník civilní kontrarozvědky, který mu prozradil, že je nejbližší okolí hlavy státu odposloucháváno.

Informaci o odposleších měl Zemanovi na přelomu let 2017 a 2018 podle serveru Aktuálně.cz přinést plukovník, který v kontrarozvědce odpovídal za zpravodajskou techniku. Důstojník měl exprezidentovi říct, že BIS odposlouchává jeho tři blízké spolupracovníky a že tajná služba prý postupovala nelegálně.

Snaha o abolici





Miloš Zeman chtěl ve funkci prezidenta prověřování v případu úniku informací z BIS zabránit. Vyplývá to z dopisů s jeho rozhodnutími, která po konci Zemanova mandátu zveřejnil server iRozhlas. Zeman adresoval na Úřad vlády listinu, ve které nařizoval, aby se nepokračovalo v trestním řízení a nezahajovalo se trestní stíhání v této věci. Abolici by ale musel podepsat premiér Petr Fiala (ODS), který to odmítl.

Zemanovým tvrzením se zabývala také sněmovní komise pro kontrolu civilní kontrarozvědky. Koudelka tehdy před poslanci uvedl, že služba své zákonné povinnosti neporušila a za jeho vedení nebyl odposloucháván žádný z nejvyšších ústavních činitelů. V prosinci 2022 pak komise uvedla, že nemá žádné indicie o nezákonném postupu BIS.