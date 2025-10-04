Jak dlouho se sčítalo ve volbách 2021, kdo v jaké fázi vedl, kolik bylo preferenčních hlasů a kolik mandátů připadlo jednotlivým krajům – to a další podrobnosti můžete zjistit ve videích a interaktivních grafech a mapách, které připravila redakce ČT24.
Projděte si zajímavosti z voleb 2021 v mapách a grafech
Volební komise zasílaly v minulých sněmovních volbách v roce 2021 sečtené hlasy Českému statistickému úřadu od 14:22 do 22:24. Následující video ukazuje mapu Česka, kde se postupně zabarvují sečtené okrsky. Je z něj vidět, že ty lidnaté ve velkých městech přicházejí většinou až ke konci.
Počet započtených hlasů v čase ukazuje i graf, v němž jsou zaneseny v pětiminutových intervalech.
V důsledku toho, jaké okrsky zasílaly své výsledky v jakou dobu, se měnilo během sčítání i pořadí kandidujících uskupení a jejich procentuální zisk. Animace níže ukazuje jak.
Hlasy přicházející postupně do statistického úřadu lze ukázat také jako tečky. Každý pixel ve videu níže představuje jeden hlas. Zabarven je dle uskupení, pro které byl vhozen do urny, jeho umístění ukazuje čas, kdy byl započten. Po započtení všech se pixely reprezentující hlasy roztřídí podle toho, kterému patřily uskupení. Největší šedý pruh na pravé straně reprezentuje ty, kteří své volební právo nevyužili.
Následující grafika ukazuje počet preferenčních hlasů pro jednotlivé kandidáty. Umístění hexagonu ukazuje volební kraj, jeho barva značí uskupení zvoleného poslance a jeho výška znamená počet preferenčních hlasů. Konkrétní údaje o jménu poslance a počtu preferenčních hlasů uvidíte po kliknutí nebo najetí myší.
Do sněmovny byli zvoleni poslanci kandidující v jednotlivých krajích. Kolik mandátů připadlo na kraj, bylo dáno počtem voličů v něm. To ukazuje následující mapa.
V každém kraji se také mírně lišil počet hlasů nutný pro zisk mandátu. Informace o něm najdete v poslední mapě.