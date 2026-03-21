Přes zimu se zloději vloupali do 213 chat. Případů je méně než v minulosti

Letošní zimu řešili policisté 213 případů vloupání do víkendových chat, o třicet méně než zimu loňskou. Vyplývá to z policejních statistik. Celková škoda letos vystoupala na více než čtyři a půl milionu korun. Nejvíce případů řešila policie ve Středočeském kraji. Počty vloupání do rekreačních objektů klesají už několik let. Například před pěti lety jich bylo téměř dvakrát víc než letos. Vliv na to podle policie i odborníků má lepší zabezpečení chat i fakt, že stále více lidí využívá objekty k trvalému pobytu.
Za období prosinec až únor zdokumentovala policie 213 vloupání do rekreačních objektů, před pěti lety za stejné období to byl téměř dvojnásobek – 388, jak uvádí policejní statistiky. Počty takových případů rok od roku klesají. „Pokles způsobuje více faktorů. Například se stále zlepšují zabezpečující zařízení. Také se značná část kriminality přesouvá do on-line prostředí,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Vinčálek.
Bezpečnostní expert Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Jakub Holas vidí ještě další důvody. „Chatové oblasti stále častěji slouží u některých osob, zejména seniorů, k trvalému bydlení, čímž stoupá přirozený dohled nad takovou lokalitou,“ uvedl. Dalším z důvodů podle něho může být i dostupnost levné zahradní techniky. Díky tomu je poté pro lidi kupování kradených věcí tohoto typu méně zajímavé. Policie také navíc na zimu posiluje hlídky v chatových oblastech.
Zloději nejčastěji cílí na „zazimované“ objekty bez známek pohybu. „Lidé by se měli snažit o to, aby objekt nevypadal dlouhodobě neužívaný,“ doplnil Holas.
Nejvíce případů řešila středočeská policie
Pětina všech letošních případů se odehrála ve Středočeském kraji. Celkem jich řešila policie 42. Dalších 27 činů se odehrálo v Karlovarském kraji, v Ústeckém 22. Naopak nejméně jich bylo v Pardubickém kraji, pouze dva.
Na Vysočině policie zdokumentovala 17 případů za letošní zimu, například jeden z 5. ledna v Telči. „Mezi jednou a pátou hodinou odpoledne se pachatel vloupal do objektu, který prohledal. Odcizil rybářské pruty a starší vojenské uniformy,“ uvedla mluvčí policie kraje Vysočina Jana Kroutilová. Podle ní způsobil lupič škodu přes třicet tisíc korun. Pachatele policie dopadla. „Úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody,“ dodala Kroutilová.
Policie objasní jen čtvrtinu
Podle policejního mluvčího Jakuba Vinčálka se podaří objasnit jen asi čtvrtinu případů, což je méně než u jiných typů vloupání. „Je to způsobeno zejména tím, že jsou tyto lokality často prázdné, takže je málo svědků a zároveň se o tom mnohdy dozvídáme se značným zpožděním,“ řekl a dodal, že některé případy objasní až dodatečně, například díky opakovaným činům pachatele.
Někteří lidé pak podle Vinčálka vykradení ani nenahlásí. „Vždy je lepší takový případ oznámit. Zpravidla se nejedná o ojedinělý případ a jakákoliv informace může pomoci k jeho objasnění.“ Podle výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ze začátku letošního roku postihla za poslední tři roky podobná situace 28 procent respondentů, kteří mají víkendový objekt. Vloupání ohlásilo 70 procent z nich.