Přes zimu se zloději vloupali do 213 chat. Případů je méně než v minulosti


před 45 mminutami|Zdroj: ČT24

Letošní zimu řešili policisté 213 případů vloupání do víkendových chat, o třicet méně než zimu loňskou. Vyplývá to z policejních statistik. Celková škoda letos vystoupala na více než čtyři a půl milionu korun. Nejvíce případů řešila policie ve Středočeském kraji. Počty vloupání do rekreačních objektů klesají už několik let. Například před pěti lety jich bylo téměř dvakrát víc než letos. Vliv na to podle policie i odborníků má lepší zabezpečení chat i fakt, že stále více lidí využívá objekty k trvalému pobytu.

Za období prosinec až únor zdokumentovala policie 213 vloupání do rekreačních objektů, před pěti lety za stejné období to byl téměř dvojnásobek – 388, jak uvádí policejní statistiky. Počty takových případů rok od roku klesají. „Pokles způsobuje více faktorů. Například se stále zlepšují zabezpečující zařízení. Také se značná část kriminality přesouvá do on-line prostředí,“ uvedl policejní mluvčí Jakub Vinčálek.

Bezpečnostní expert Institutu pro kriminologii a sociální prevenci Jakub Holas vidí ještě další důvody. „Chatové oblasti stále častěji slouží u některých osob, zejména seniorů, k trvalému bydlení, čímž stoupá přirozený dohled nad takovou lokalitou,“ uvedl. Dalším z důvodů podle něho může být i dostupnost levné zahradní techniky. Díky tomu je poté pro lidi kupování kradených věcí tohoto typu méně zajímavé. Policie také navíc na zimu posiluje hlídky v chatových oblastech. 

Zloději nejčastěji cílí na „zazimované“ objekty bez známek pohybu. „Lidé by se měli snažit o to, aby objekt nevypadal dlouhodobě neužívaný,“ doplnil Holas.

Plné výdejní boxy lákají zloděje
Výdejní box

Nejvíce případů řešila středočeská policie

Pětina všech letošních případů se odehrála ve Středočeském kraji. Celkem jich řešila policie 42. Dalších 27 činů se odehrálo v Karlovarském kraji, v Ústeckém 22. Naopak nejméně jich bylo v Pardubickém kraji, pouze dva.

Na Vysočině policie zdokumentovala 17 případů za letošní zimu, například jeden z 5. ledna v Telči. „Mezi jednou a pátou hodinou odpoledne se pachatel vloupal do objektu, který prohledal. Odcizil rybářské pruty a starší vojenské uniformy,“ uvedla mluvčí policie kraje Vysočina Jana Kroutilová. Podle ní způsobil lupič škodu přes třicet tisíc korun. Pachatele policie dopadla. „Úkony trestního řízení jsou zahájeny pro podezření ze spáchání trestných činů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody,“ dodala Kroutilová.

Mezinárodní tým rozbil rozsáhlou síť webů s dětskou pornografií
Ilustrační snímek

Policie objasní jen čtvrtinu

Podle policejního mluvčího Jakuba Vinčálka se podaří objasnit jen asi čtvrtinu případů, což je méně než u jiných typů vloupání. „Je to způsobeno zejména tím, že jsou tyto lokality často prázdné, takže je málo svědků a zároveň se o tom mnohdy dozvídáme se značným zpožděním,“ řekl a dodal, že některé případy objasní až dodatečně, například díky opakovaným činům pachatele.

Někteří lidé pak podle Vinčálka vykradení ani nenahlásí. „Vždy je lepší takový případ oznámit. Zpravidla se nejedná o ojedinělý případ a jakákoliv informace může pomoci k jeho objasnění.“ Podle výzkumu Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ze začátku letošního roku postihla za poslední tři roky podobná situace 28 procent respondentů, kteří mají víkendový objekt. Vloupání ohlásilo 70 procent z nich.

Slovinské volby mohou vrátit k moci Janšu, vláda viní izraelskou firmu z vměšování

Babiš po incidentu v Pardubicích vyzval firmy k zabezpečení areálů

Ceny ropy v pátek nejprve klesaly, pak znovu zamířily vzhůru

Zemědělci postupně pociťují dopady války na Blízkém východě

Zemřel Chuck Norris

Americká stanice CBS News ukončuje po téměř sto letech svoje rádio

VideoAsie může začít agresivně vykupovat energetické zdroje, míní Niedermayer

Izraelská armáda oznámila novou vlnu úderů na Teherán, útočila i v Sýrii

Podmínky řidičáku na zkoušku porušilo přes tři tisíce řidičů

Podmínky takzvaného řidičáku na zkoušku během prvních dvou let od jeho zavedení porušilo 3260 začínajících řidičů, vyplývá z dat, která poskytl ČT mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Téměř šedesát procent případů souviselo s řízením pod vlivem návykových látek. Řidičák na zkoušku se vztahuje na nové řidiče po dobu dvou let od získání průkazu. Pokud se v tomto období dopustí závažného přestupku, musí absolvovat dva preventivní kurzy.
Česko se přidalo k prohlášení ohledně zabezpečení Hormuzského průlivu

Čtrnáct států včetně Česka se v pátek připojilo ke společnému prohlášení, ve kterém evropské a další země vyjadřují ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem. Píše o tom agentura Reuters. Státy v prohlášení také vyzývají k zastavení íránských vzdušných útoků i dalších pokusů tento průliv zablokovat. Italský ministr zahraničí Antonio Tajani zdůraznil, že prohlášení má politický, nikoli vojenský charakter.
Babiš po incidentu v Pardubicích vyzval firmy k zabezpečení areálů

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání Bezpečnostní rady státu vyzval v souvislosti s požárem v Pardubicích firmy vyrábějící vojenský materiál, aby si zabezpečily své areály na úrovni nejvyšších technologií. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) řekl, že nemá informace o tom, že by hrozilo další nebezpečí. Policejní prezident Martin Vondrášek upřesnil, že vyšetřovatelé mají čtyři verze vzniku požáru, všechny pracují s úmyslným zaviněním, které „mají v podstatě za prokázané“. Incident vyšetřuje jak policie, tak tajné služby.
Zemědělci postupně pociťují dopady války na Blízkém východě

Konflikt na Blízkém východě postupně dopadá i na české zemědělce. Kvůli současné situaci totiž rychle zdražují vstupní náklady. Výrazně vzrostla nejen cena nafty, ale také průmyslových hnojiv. V dalších měsících proto zřejmě porostou i ceny zboží v obchodech.
Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu

Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu (ČSBS), uvedl pro Českou televizi náměstek ministra obrany Radovan Vích (SPD). Minulá vláda zdůvodňovala přerušení spolupráce mimo jiné netransparentním hospodařením svazu. Spolek dříve také čelil kritice za kontroverzní výroky svého předsedy Jaroslava Vodičky, který byl v minulosti krajským zastupitelem v Ústeckém kraji za koalici SPD a Strany práv občanů.
Lidé v obci u Prahy mohou opět pít vodu z řadu. Po více než týdnu

Lidé v Holubicích mohou po více než týdnu pít vodu z řadu, podle rozborů je zdravotně nezávadná. Vodu minulý týden ve čtvrtek kontaminovaly chemikálie, šlo o výpary z nátěrů při údržbě vodojemu. Hygienici doporučují, aby lidé ve všech domácnostech a na všech odběrových místech vodu odtočili, odtékat by měla přibližně pět minut, informovala v pátek mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová. Kontroly vody a odběr vzorků budou pokračovat i příští týden, upozornily Středočeské vodárny na webu obce.
Hasiči zlikvidovali požár haly v Pardubicích

Požárem haly v Pardubicích se začala zabývat centrála proti terorismu, prověřuje podezření na teroristický útok. K zapálení se přihlásila konkrétní skupina. Ta se podle prohlášení na internetu označuje za mezinárodní organizaci a svůj čin dává do souvislosti s válkou v Gaze. Skladovací hala vzplála časně ráno a oheň se rozšířil na vedlejší administrativní budovu. Hasiči v pátek odpoledne uvedli, že už požár zlikvidovali. Podle Miroslava Poláka z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje nebylo v hale nic, co by souviselo s vlastní výrobou. Uvnitř byl uskladněn hlavně stavební materiál připravený na chystanou rekonstrukci.
