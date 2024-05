Požádat o dotaci na opravu starého domu je komplikované. Zatím lidé chtějí dvě miliardy

Dotace z programu Oprav dům po babičce nabízí stát od loňského září. Cílí na mladé rodiny, které chtějí komplexně zrenovovat a zateplit starší, nevyužitý dům. Od letošního března mohou stavebníci žádat i o zvýhodněné půjčky – až dva miliony s úrokem do 3,5 procenta. Spořitelny zatím poskytly 55 úvěrů, v průměru na 1,5 milionu korun. „Jsou dlouhodobé na dvacet až 25 let a nemají zajištění nemovitosti, což je velmi významný prvek,“ charakterizoval úvěry předseda Asociace českých stavebních spořitelen Libor Vošický.

Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) je cílem dotačního programu oživit staré, často opuštěné domy, „aby se dál nerozšiřovaly obce, města do polí, aby se využívala stávající výstavba“. Program by měl fungovat do roku 2030, stát počítá s tím, že do něj dá celkem 40 miliard korun. Hladík již dříve hovořil o tom, že by tedy mohlo přijít 40 tisíc žádostí. Zatím podle něj odpovídá zájem původním předpokladům.

Kromě programu Oprav dům po babičce jsou dál k dispozici i dotace z Nové zelené úsporám. Jimi se stát snaží podpořit i dílčí úpravy rodinných, ale i bytových domů. Cílem je zvýšit jejich energetickou účinnost a snížit emise skleníkových plynů i dalších látek.