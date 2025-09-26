Psychosociální modul otevřelo za půl roku fungování 3 222 pražských uživatelů aplikace Záchranka. Na možnost 'potřebuji pomoc' kliklo několik stovek z nich. Osm lidí se nechalo přes modul spojit přímo se zdravotnickou záchrannou službou, uvedla pro ČT mluvčí Záchranky Marie Brindzáková. Lidé podle ní nejčastěji využili psychosociální pomoc kvůli vážným duševním obtížím, problémům ve vztazích, extrémnímu strachu nebo sebevražedným myšlenkám. Nyní chce aplikace Záchranka rozšířit službu i do regionů.
Pomoc přes psychosociální modul aplikace Záchranka hledaly už stovky lidí
Okamžitou pomoc v Praze vyhledalo přes nový modul za prvních šest měsíců 411 lidí. „Ti pak volili mezi voláním na 155 nebo rozcestníkem, který je dovede k relevantní telefonické či osobní pomoci v jejich obtížích. Co se týče výběru 'pomoc na dálku' nebo 'osobní návštěva', počty jsou vyrovnané,“ uvedla o Modulu psychosociální pomoci mluvčí Brindzáková. Dodala, že přímo na linku 155 zavolalo z modulu od konce března osm lidí.
Psychosociální pomoc je jen jednou z funkcí, které aplikace Záchranka nabízí. Po stisknutí tlačítka 'potřebuji pomoc' se aplikace nejprve zeptá, zda je uživatel v ohrožení života. V případě kladné odpovědi nabídne okamžité volání na linku 155.
Pokud se jedná o duševní obtíže, uživatel může zvolit možnost 'Ne, ale potřebuji pomoc', vyplnit datum narození a rozhodnout se, zda preferuje pomoc na dálku (telefon nebo chat), či osobní návštěvu ve vybraném krizovém centru. „Dotyčný může zůstat zcela anonymní a vybrat si formu pomoci, která mu vyhovuje. Aplikace ho může také navést pomocí geolokace na mapě a nabídne pouze relevantní organizace, které mají volnou kapacitu a jsou aktuálně otevřené,“ vysvětlila Brindzáková.
Podle organizace Zahrada pro duši, která spolu s hlavním městem na pomoci spolupracuje, uživatelé k osobnímu setkání volili hlavně Krizové centrum RIAPS, Terapeutické centrum Modré dveře a Centrum krizové péče VFN v Praze.
Rozšíření do krajů
Modul spustila aplikace na konci března právě v hlavním městě. Po Praze chystá rozšíření do Jihomoravského kraje. „Pokud vše půjde podle plánu, chceme (tam) modul spustit na začátku listopadu,“ upřesnila Brindzáková. Aplikace už také jedná s dalšími regiony, konkrétně s Olomouckým krajem.
Aplikace Záchranka umožňuje rychlé přivolání zdravotnické pomoci od roku 2016. Díky lokalizaci informuje také o rozmístění defibrilátorů, lékáren či zubních pohotovostí.