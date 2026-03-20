Policie eviduje za letošek osm případů zneužití identity k výrobě pornografie


Za první dva měsíce letošního roku zaznamenala policie osm skutků klasifikovaných jako zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření. Vyplývá to ze statistik kriminality publikovaných na jejích webových stránkách. Nový trestný čin zavedli zákonodárci v rámci loňské novely trestního zákoníku, která nabyla účinnosti začátkem tohoto roku. Doplněním nového paragrafu cílili zejména na deepfake pornografii vytvořenou s pomocí umělé inteligence.

Nejvíce případů zneužití identity k výrobě pornografie prověřují policisté podle celorepublikových statistik kriminality v Ústeckém kraji, kde ze spáchání nového trestného činu podezřívají pachatele na Děčínsku a Chomutovsku. Ve zbylých krajích – Libereckém, Zlínském, Moravskoslezském, Středočeském, Karlovarském a Jihočeském – zaznamenali policisté po jednom takovém skutku.

Ve Středočeském kraji se nového trestného činu měl dopustit nezletilý chlapec, který rozesílal prostřednictvím skupiny na WhatsAppu fotografie svých spolužaček. „U některých z těchto fotografií nahradil s pomocí AI jejich těla nahými těly jiných žen,“ popisuje mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Ministerstvo spravedlnosti reagovalo loňskou novelou právě na technologický vývoj a zneužívání umělé inteligence k výrobě nekonsenzuální pornografie. Definice nového trestného činu je ale širší a postihuje jakýkoliv případ výroby nebo šíření pornografického obsahu bez souhlasu dotčené osoby.

Podle mluvčí policie Ústeckého kraje Elišky Kubíčkové by se v dalších měsících počet takových případů mohl zvyšovat rychlejším tempem. „Lze předpokládat, že s rostoucím povědomím veřejnosti o této právní úpravě bude pravděpodobně narůstat i počet oznámení,“ říká Kubíčková.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) navrhl rozšíření odborníků, kteří budou moci očkovat proti chřipce. Týkat se má kromě lékárníků i všech odborných lékařů a všeobecných sester. Vojtěch chce návrh poslat v polovině roku do připomínkového řízení. Lékařská komora má proti očkování v lékárnách výhrady. Stát podle ní musí hledat účinnější nástroje, jak proočkovanost zvýšit.
V průmyslové zóně v Pardubicích hoří skladovací hala. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu, oheň se podle nich rozšířil i na sousední administrativní budovu. Po necelých dvou hodinách požár lokalizovali. Uvedli to v pátek ráno na sociální síti X. Odhadovanou výši škody ani příčinu požáru hasiči zatím neuvedli.
Ústečtí kriminalisté obvinili tři zaměstnance Technické inspekce České republiky (TIČR). Viní je z desítek nelegálně vydaných osvědčení pro revizní elektrotechniky a přijímání úplatků. Policisté zadrželi u jednoho z nich čtyři miliony korun v hotovosti.
Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie (EU) vyzvali k zastavení útoků na energetická zařízení v íránské válce, jejíž aktuální eskalace výrazně zvedá ceny ropy a plynu. Na summitu v Bruselu se zabývali i dopady konfliktu, zejména pokud jde o ceny energií. Lídři debatovali i o posilování konkurenceschopnosti EU. Český premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání prohlásil, že Evropská komise do června předloží návrh revize systému emisních povolenek.
Správa železnic opravila za půl milionu nádraží v Kostelci u Heřmanova Městce včetně perónu pro osobní dopravu. Na trati ale řadu let nejezdí žádné osobní vlaky a podle kraje ani v budoucnu jezdit nebudou. Zastávku nutně nepotřebuje ani starostka Kostelce u Heřmanova Městce Eva Jiráková (nestr). Od centra obce je vzdálená skoro kilometr. „My jednu zastávku máme. Na Písníku je zastávka, a tahle zastávka je trošku stranou,“ sdělila Jiráková. Správa železnic hájí rekonstrukci tím, že projekt vznikl v době, kdy ještě na trati provoz byl.
Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) ve čtvrtek odvolal generální ředitelku Národní galerie Praha (NGP) Alicji Knastovou. Odborná veřejnost ji kritizovala kvůli stylu komunikace či minimalistickému výstavnímu programu. Podle ministra galerie potřebuje výraznější odborný rozvoj a ambici posunout se mezi přední evropské instituce. NGP zatím povede dosavadní ředitelka sbírky starého umění Olga Kotková. Podle Deníku N hodlá ministerstvo v příštích měsících vypsat výběrové řízení na ředitele NGP.
Předseda senátního výboru pro záležitosti EU Jan Schiller (ANO) doufá, že se lídři zemí EU na probíhajícím summitu dohodnou na zastropování cen emisních povolenek. Podle něj je to krok, po kterém volá průmysl. Domnívá se, že Česko by mělo dostat výjimku ze systému povolenek pro řadu průmyslových odvětví. „Trošku jsme zanedbali investování do obnovitelných zdrojů, ale na druhou stranu nemáme takové možnosti jako země, které do toho investovaly,“ obhajuje tuzemskou pozici při vyjednávání. V Interview ČT24 odpovídal na otázky moderátora Jiřího Václavka i ohledně chystaných změn ekonomické legislativy EU, rozhodnutí premiéra Andreje Babiše (ANO) jet na summit NATO místo prezidenta Petra Pavla či rozpočtového určení daní.
