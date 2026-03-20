Policie eviduje za letošek osm případů zneužití identity k výrobě pornografie

Za první dva měsíce letošního roku zaznamenala policie osm skutků klasifikovaných jako zneužití identity k výrobě pornografie a její šíření. Vyplývá to ze statistik kriminality publikovaných na jejích webových stránkách. Nový trestný čin zavedli zákonodárci v rámci loňské novely trestního zákoníku, která nabyla účinnosti začátkem tohoto roku. Doplněním nového paragrafu cílili zejména na deepfake pornografii vytvořenou s pomocí umělé inteligence.
Nejvíce případů zneužití identity k výrobě pornografie prověřují policisté podle celorepublikových statistik kriminality v Ústeckém kraji, kde ze spáchání nového trestného činu podezřívají pachatele na Děčínsku a Chomutovsku. Ve zbylých krajích – Libereckém, Zlínském, Moravskoslezském, Středočeském, Karlovarském a Jihočeském – zaznamenali policisté po jednom takovém skutku.
Ve Středočeském kraji se nového trestného činu měl dopustit nezletilý chlapec, který rozesílal prostřednictvím skupiny na WhatsAppu fotografie svých spolužaček. „U některých z těchto fotografií nahradil s pomocí AI jejich těla nahými těly jiných žen,“ popisuje mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.
Ministerstvo spravedlnosti reagovalo loňskou novelou právě na technologický vývoj a zneužívání umělé inteligence k výrobě nekonsenzuální pornografie. Definice nového trestného činu je ale širší a postihuje jakýkoliv případ výroby nebo šíření pornografického obsahu bez souhlasu dotčené osoby.
Podle mluvčí policie Ústeckého kraje Elišky Kubíčkové by se v dalších měsících počet takových případů mohl zvyšovat rychlejším tempem. „Lze předpokládat, že s rostoucím povědomím veřejnosti o této právní úpravě bude pravděpodobně narůstat i počet oznámení,“ říká Kubíčková.
