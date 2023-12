Podnikatelé skupují luxusní automobily, chtějí na poslední chvíli využít daňové benefity

Prodejci luxusních automobilů hlásí rekordní zájem o své vozy. Prodeje nových i ojetých aut oproti loňsku rostou o desítky procent. Pro Českou televizi to uvedly Svaz dovozců automobilů a oslovené autosalony. Důvodem jsou změny, které má od nového roku přinést konsolidační balíček. Kvůli němu bude nákup dražších vozů méně výhodný než dosud. Firmy a živnostníci to tak chtějí stihnout před zavedením nových pravidel.

Petr Toman, účetní a daňový expert z poradenské firmy KPMG, potvrzuje, že nová daňová pravidla jsou jedním z důvodů pro vyšší prodeje luxusních aut. Připomíná ale, že se projeví hlavně u těch nejdražších automobilů. Mezi zájemci o luxusní auta mohou být i společnosti, které nabízejí operativní leasing. Na ty budou mít podle Tomana nová pravidla zásadní dopad. „Některé nakupují tyto automobily ve větším množství a po nějaké době užívání je prodávají dále.“ Nový kupující by tak mohl odepsat opět jen dva miliony korun. „Došlo by tak ke krácení odpočtu několikrát,“ dodává Toman.

U daně z příjmu musí klient auto převzít do konce roku, u DPH stačí záloha

Od 1. ledna si budou podnikatelé moct odepsat cenu vozu jen do dvou milionů korun. Při nákupu auta za vyšší cenu bude zbytek ceny daňově neuznatelný. Do konce roku také podnikatelé mohou využít takzvané mimořádné odpisy. Díky nim je možné si cenu automobilu odepsat za dva roky namísto obvyklých pěti.



„Omezení odpisů se týká automobilů dodaných po 31. prosinci. To znamená, že aby kupující stihl odepsat celou cenu, musí auto zaplatit i převzít do konce roku,“ vysvětluje Toman. „V případě vracení DPH nehovoří zákon jednoznačně, mělo by ale stačit, že kupující zaplatí zálohu letos a auto dostane příští rok,“ dodává.