Český průmysl v říjnu meziročně vzrostl skoro o dvě procenta. Vyšší čísla hlásí hlavně automobilový sektor

Průmyslová výroba v tuzemsku v říjnu meziročně reálně stoupla o 1,9 procenta. Předtím tři měsíce v řadě klesala, v září to bylo o téměř pět procent. K říjnovému růstu přispěla hlavně výroba automobilů, informoval ve své zprávě Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně byla průmyslová produkce vyšší o 2,8 procenta, hodnota nových zakázek však meziročně klesla o čtyři procenta.

Většina oborů klesala, upozorňují analytici

Říjnový růst průmyslové výroby představoval spíš jednorázový výkyv než změnu trendu. Shodují se na tom oslovení analytici. Upozorňují však, že růst táhla především právě výroba automobilů a že většina oborů naopak klesala. Firmám také ubývají zakázky.

„Jde spíše o výkyv než o trend, protože většina oborů zůstává i nadále v útlumu,“ zhodnotil údaje ČSÚ hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. „Dařilo se především automobilkám, a to ještě jen ‚díky‘ velmi nízkému srovnávacímu základu z předchozích měsíců. Konečně se jim podařilo se po nedostatku dílů opět rozjet, avšak větší část průmyslu zůstává tímto faktem nedotčená,“ dodal.

Na stejný problém upozornil i hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil. „Po zářijových odstávkách se do formy vrátil sektor výroby motorových vozidel a opět vzal celý český průmysl na svá bedra. Nebýt právě příspěvku automobilek, nacházela by se průmyslová výroba namísto reportovaných plus 1,9 procenta meziročně v propadu o 2,4 procenta. Nadále totiž platí, že většina zpracovatelského sektoru, konkrétně 13 z 22 sledovaných odvětví, hlásí meziroční pokles,“ uvedl.

Optimisticky vývoj nehodnotí ani Svaz průmyslu a dopravy ČR. „Již několik měsíců v řadě vidíme, že většina odvětví klesá a průmyslová produkce celkově letos stagnuje. Významnější poklesy v průběhu celého letošního roku vidíme u energeticky náročných sektorů. Ani hodnota zakázek či očekávání firem ohledně zakázek pro poslední čtvrtletí z našich šetření bohužel neukazují, že by konec roku dokázal tento trend obrátit,“ uvedl ředitel sekce hospodářské politiky svazu Bohuslav Čížek.