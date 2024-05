Počet odhalených falešných vstupenek na mistrovství stoupá, policisté obvinili tři lidi

Před pražskou O2 arenou parkuje speciální vůz, v němž se neplatnými vstupenkami zabývají policejní odborníci na kyberkriminalitu. Podobné opatření funguje také v Ostravě. Podvedení lidé tak mohou přímo na místě podat trestní oznámení. Důležité je nahlásit podvod co nejdříve, později se šance na dopadení pachatelů snižuje.

Policisté informovali, že některé padělky byly rozeznatelné pouhým okem – padělatel použil jiný font písma, anebo například byla na lístku určeném pro Prahu zobrazená Ostrava. Falzifikáty tří obviněných byly podle policistů sofistikovanější.

Policie zatím neřešila mimořádnosti, o víkendu povolá posily

Žádné další mimořádné události ale pražská policie při domácím mistrovství doposud řešit nemusela. Kvůli příjezdu fanoušků z Ostravy, kde ve čtvrtek šampionát končí, a kvůli víkendovým fotbalovým utkáním Sparty a Slavie ale přesto povolá posily do centra města a okolí stadionů. Informoval o tom šéf pražské policie Matějček.

„Co se týká veřejného pořádku, zatím jsme nezaznamenali nic mimořádného – běžné přestupky, běžné věci, které se dějí pod vlivem alkoholu a podobně,“ shrnul Matějček.

„Protože se blíží semifinále a finále, sjedou se do Prahy další fanoušci z Ostravy. Policie trošku posiluje své síly. Už to trvá dlouho, deset dní jsme v zápřahu. Požádal jsem svoje lidi, aby ještě byli obezřetní a vydrželi to. Věřím, že to dotáhneme do zdárného konce,“ dodal.