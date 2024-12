Plechovky má být možné dávat do plastů

Možnosti, jak třídit plechovky, se mají rozšířit. Podle České asociace odpadového hospodářství by je lidé mohli dávat i do žlutých kontejnerů s plastem. Stát se tak má v příštím roce po celém Česku. Asociace to dojednává s obcemi i příslušnými firmami. Třídění odpadů to má zjednodušit a navýšit.