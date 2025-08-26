Přežít bez komplikací pro budoucí život mohou podle lékařů i děti matek, kterým odtekla plodová voda před 22. týdnem těhotenství. Právě na tyto případy se zaměřují porodníci a neonatologové z Všeobecné fakultní nemocnice (VFN). Jejich desetiletá studie ukázala, že více než šedesáti procentům dětí pomohli přežít bez závažných problémů. O tom, že existují možnosti dítě zachránit, podle lékařky z VFN Terezy Lamberské nevědí někdy ani zdravotníci. „Kdyby o tom věděli, mohli by nám je odeslat do péče,“ doplnila.
Odtok plodové vody před 22. týdnem nemusí být fatální
3 minuty