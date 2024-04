Odmítáme zvyšování důchodového věku, řekl Juchelka. Podle Skopečka ANO popírá samo sebe

Na schůzce k penzijní reformě v otázce navyšování věku odchodu do důchodu žádné konkrétní rozhodnutí nepadlo, řekl v pořadu Události, komentáře místopředseda poslaneckého klubu ANO Aleš Juchelka a dodal, že s růstem věku odchodu do penze ANO kategoricky nesouhlasí. Místopředseda Poslanecké sněmovny Jan Skopeček (ODS) dodal, že hnutí v minulosti hovořilo o zvyšování a mělo osm let na to, aby přineslo svůj koncept, což neudělalo, a nyní se snaží nabourávat změny současné vlády.

Prezident Petr Pavel v týdnu uvedl, že si stojí za výroky po jednání o důchodové reformě. Na tiskové konferenci minulý týden prezident oznámil, že na budoucím prodlužování věku odchodu do důchodu je shoda a že debata se dále povede nad způsobem výpočtu. ANO se k dohodě ale nehlásí.

„Nic takového skutečně nepadlo. Naopak my jsme tam rozporovali způsob navyšování věku odchodu do důchodu, co navrhuje vláda, stejně jako někteří demografové a sociologové, že to je nešťastné, nespravedlivé, pokud by to takhle na sílu chtěli protlačit,“ uvedl Juchelka s tím, že na následné tiskové konferenci s prezidentem nebyl, ale už dva roky říká, že hnutí nechce zvyšovat věk odchodu do penze.

„Takhle to bylo vždy a říkal jsem to v tisíci různých pořadech, takže na tom by se nic nezměnilo během deseti či patnácti minut, kdy se o tom jednalo s panem prezidentem a ministerstvem práce a sociálních věcí,“ podotkl Juchelka s tím, že podle něj jde skutečně o nedorozumění.