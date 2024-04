O nové dotace na dětské skupiny mají zatím zájem hlavně soukromníci, obce se nehrnou

Vojtěch Listík provozuje dětské skupiny v pražském Radotíně. Protože je ale stále o místa pro děti mezi rodiči zájem, rozhodl se pro vybudování další pobočky. „Momentálně máme dvě dětské skupiny a rádi bychom vybudovali třetí. Obě skupiny jsou plné, v pořadníku máme asi čtrnáct dalších dětí,“ říká. Před týdnem si proto zažádal o dotaci na vybudování skupiny další. Jestli peníze dostane, zjistí Listík přibližně za měsíc.

Podobně jako on uvažují i další provozovatelé dětských skupin. MPSV proto před týdnem spustilo dotační výzvu, díky které mezi jejich zřizovatele plánuje rozdělit celkem 300 milionů. Peníze by tak měly pokrýt náklady pro asi 90 dětských skupin. Dostat by je zájemci měli z Operačního programu Zaměstnanost plus, který má pomoct řešit nedostatek míst ve školkách.

Pro soukromé zřizovatele dětských skupin, většinou spolky, ministerstvo vyčlenilo třetinu částky, celkem tedy sto milionů. A zájem je nebývale velký – peníze na vybudování nové dětské skupiny tak nakonec zřejmě dostane jen malá část žadatelů. Podle místopředsedkyně Asociace dětských skupin Štěpánky Mašlárové bude rozhodovat především náhoda a rychlost internetu.

„Výzva přinesla mnoha provozovatelům zklamání. Zájem je enormní. Pouze třetina – sto milionů, je určena nestátním organizacím. Ta byla mnohonásobně přečerpána, přičemž minimálně 180 žádostí bylo podáno již v první minutě, kdy byla výzva otevřena,“ popisuje Mašlárová. Na peníze tak zřejmě dosáhne jen každý sedmý soukromý zájemce.

Obce mají čas

Zatímco pro nestátní zřizovatele stát vyčlenil milionů sto, k obcím a případným dalším státním zřizovatelům byl velkorysejší, nabídl dvojnásobek. Jak se ale ukazuje, samosprávy o peníze zatím neprojevily valný zájem, MPSV dosud eviduje pouze osm přihlášených projektů.

Resort proto aktuálně řeší možné navýšení prostředků pro nestátní zřizovatele, primárně se ale chce soustředit na pomoc obcím. „U nich máme zkušenost s bezproblémovým dodržováním standardů kvality, stropu poplatků rodičům, delší udržitelností, menším rizikem porušování pravidel dotace oproti jiným subjektům,“ tvrdí Jakub Augusta z MPSV.