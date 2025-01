Neslušné a smutné, komentuje kampaň SPD člen dotčené minority

„To je neslušné. Smutný obraz. Jak někdo může dát takový obraz do svojí kampaně, to já nechápu. Nechápu. Navíc kdyby držel skalpel, tak to pochopím, ale ten drží nůž na chleba,“ okomentoval jeden z plakátů urolog Abbas Jahaf.

Pochází původně z Jemenu a od roku 1994 studoval v Brně na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. „V roce 1998 jsem promoval jako samoplátce. Pak jsem jel pracovat jako specialista, urolog,“ dodal Jahaf.

Další plakát zobrazoval dva romské chlapce, jak místo školy kouří. „Najednou přijde někdo s plakátem, který vidí celá Česká republika a vlastně explicitně ukazuje Romy v negativním slova smyslu,“ upozornil odborník na vzdělávání Štefan Balog z organizace Romea.

„Například u studentů v rámci našeho stipendijního programu to způsobilo, že někteří z nich se ozývali a říkali, proč bychom se měli dál snažit, když uděláme jeden krok dopředu a někdo nás srazí dozadu o deset kroků. Zklamalo je to, demotivovalo je to,“ přiblížil Balog. „Říkali si, proč bychom měli dál studovat, když ta společnost nás stejně nepřijme,“ dodal.