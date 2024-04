Národohospodářská fakulta VŠE musí přijít s garanty, kteří mají publikační činnost, řekl Plaga. Rektor Dvořák slibuje rychlé řešení

Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze přijde o možnost navrhovat jmenování profesorů pro obor ekonomie. O odebrání akreditace rozhodla ve středu Rada Národního akreditačního úřadu (NAÚ) pro vysoké školství. Předseda rady Robert Plaga v Událostech, komentářích potvrdil, že důvodem je nedostatečná publikační činnost akademiků, kteří obor zajišťují. Musí přijít noví garanti, kteří publikační činnost mají. Rektor VŠE Petr Dvořák řekl, že bude tlačit na to, aby kroky fakulty byly co nejrychlejší. Situaci nepokládá za své selhání.

„Je tam nedostatečná publikační činnost v posledních pěti letech, je tam nedostatečná garance a samozřejmě velmi špatné zapojení do externích vědeckých a výzkumných projektů, to jsou hlavní důvody,“ přiblížil Plaga. Dodal, že pochybnosti se objevovaly delší dobu. „Byla kontrolní zpráva, na základě těchto zjištění už před rokem došlo k tomu, že jsme školu vyzvali, aby vysvětlila, doplnila a stav napravila. Protože bylo neuspokojivé, jak se s tím fakulta vypořádala, přistoupili jsme k dalším krokům, které vyvrcholily tímto krokem (odnětím akreditace),“ upřesnil Plaga. Předseda Rady Národního akreditačního úřadu zároveň odmítl, že by rozhodnutí souviselo s odvoláním děkana fakulty Miroslava Ševčíka. „Ale děkan jakékoliv fakulty má primární zodpovědnost za kvalitu té fakulty. To, jestli v čele fakulty byl pan děkan Ševčík, nebo kdokoliv jiný, nehrálo roli. Roli hrálo to, že dlouhodobě nebyla plněna kritéria pro to, aby profesorské řízení fakulta mohla mít,“ vysvětlil. Dvořák: Neberu to jako své osobní selhání „Rozhodnutí ještě nemáme, takže já se nemohu vyjadřovat ke konkrétním důvodům,“ reagoval rektor VŠE Dvořák. Dodal, že škola si je vědoma některých nedostatků. „Tam skutečně nebylo personální zabezpečení na takové úrovni, na jaké by mělo být,“ dodal. „Je to věc fakulty a za fakultu a za personální záležitosti na fakultě zodpovídá děkan,“ řekl.

Podle Dvořáka se jedná o nepříjemnou věc. „Na druhou stranu bych chtěl zdůraznit, že VŠE má dalších devět akreditací na profesorská řízení. To neznamená, že bychom byli v situaci, kdy bychom nemohli konat profesorská řízení,“ uvedl rektor a dodal, že odebraná akreditace měla platnost do konce listopadu letošního roku. „V současné chvíli tam není otevřeno žádné profesorské řízení a do konce akreditace by ani zřejmě nebylo,“ dodal. Současnou situaci Dvořák nebere jako své osobní selhání. „Některých problémových věcí jsem si byl vědom a v možnostech, které má rektor, jsem také jednal. Je ale potřeba říci, že toto je odpovědnost fakulty,“ sdělil. Podle něj se nyní musí zlepšit personální situace, která se bude týkat zabezpečení daného oboru. Jak získat akreditaci zpět? Se současným personálním obsazením vrácení akreditace není podle Plagy možné. „Pokud by VŠE přišla s jinými garanty, kteří tu publikační činnost mají, tak by to hodnotící komise musela brát v potaz, rozhodnutí by pak mohlo být jiné,“ vysvětlil. Proces na straně Rady NAÚ by mohl probíhat několik měsíců. „Personální zabezpečení se samozřejmě prolíná i do jiných oblastí, a nebavíme se o profesorských řízeních, ale může to mít dopad i na magisterské a bakalářské. A tady je to už role pana rektora a rady pro vnitřní hodnocení, aby se podívala, jakým způsobem je kvalita zajišťována, jaké jsou nastavené procesy a jak se bude dál fakulta rozvíjet. A aby případně zasáhla,“ popsal Plaga.