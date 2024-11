Mýtné od ledna vzroste, resort chce motivovat k ekologičtější dopravě

Od nového roku se zhruba o pět procent zvýší mýtné pro nákladní auta. Ministerstvo dopravy předpokládá, že to přinese do rozpočtu osm set milionů korun navíc. Firmy chce také motivovat k ekologičtějším způsobům dopravy. Dopravci ale tvrdí, že se jim elektromobily nevyplatí.

Vozidla s nižšími emisemi už dopravci často využívají, elektromobily si ale ve velkém zřejmě pořizovat nebudou. „Ta vozidla jsou zhruba třikrát dražší než dieselová, takže aby na mýtném dopravce oproti dieselovému ušetřil, tak by s tím musel najet asi třicet milionů kilometrů,“ nastínil mluvčí Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia Martin Felix.

Druhé zdražení v řadě

Jedno zdražení přitom mají dopravci už letos za sebou – za produkci emisí začali nově platit letos v březnu. Do konce září tak stát vybral na mýtném přes jedenáct miliard korun. Kamiony s menším počtem náprav nezaplatí tolik, ty běžné poté až šest korun na kilometr. O poznání dražší dálnice mají v Německu, Rakousku nebo Maďarsku.

Nákladní auta tvoří jen deset procent z celkové dopravy, podle zahraničních studií jsou ale zodpovědná za třicet procent všech škod na silnicích a až sedmdesát procent škod na mostech. Od poloviny příštího roku budou muset platit mýtné i takzvaná zvláštní vozidla. Další poplatky by za pět let mohly být schopné vybírat i kraje, a to za silnice nižších tříd.