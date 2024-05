Mohli jsme pomoct oddlužit více lidí, říká k insolvenčnímu zákonu Nacher

Místopředseda poslaneckého klubu ANO Patrik Nacher je zklamaný, že poslanci koalice nevyužili možnost pomoct s oddlužením širšímu okruhu lidí a ve sněmovně ve středu prohlasovali užší variantu. Sám totiž původně prosazoval verzi, kterou navrhl Senát a která by dlužníkům na zdravotním pojištění při rychlém splacení jistiny odpustila penále. „Pro lidi je to restart v tom, zbavit se exekucí splacením, ne že nebudou dělat vůbec nic,“ vysvětlil Nacher v pořadu Interview ČT24.

Podle Nachera jde o jednorázovou akci, která je odpovědí na to, že v Česku bylo 4,7 milionu exekucí často nakumulovaných z minulosti. „Stát má jít příkladem. On neříká, že dluhy se nemají platit,“ zdůrazňuje Nacher. Pokud dlužník do tří měsíců zaplatí jistinu (u zdravotních pojišťoven je to zdravotní pojištění), stát mu odpustí nastřádané penále za neplacení. „Pro ty lidi je to restart v tom zbavit se exekucí splacením. Ne, že nebudou dělat vůbec nic,“ doplňuje Nacher.

Program se tedy bude vztahovat pouze na úzký okruh daňových exekucí započatých ke konci loňského roku. Datum je podle Nachera stanovené tak, aby se systém nezneužíval. „Někdo by mohl spekulativně neplatit zdravotní pojištění s tím, že by řekl: ‚Poslanci něco chystají, já do toho do budoucna spadnu,‘“ vysvětlil poslanec. Rozhodný den, kdy je možné nárok uplatnit je tak stanoven zpětně.

Sofiina volba: Rozšířit zákon a riskovat, že se nestihne, nebo kývnout na kompromis?

Podle něj šlo při schvalování zákona o kompromis mezi poslanci a ministerstvem zdravotnictví. Pro užší verzi se nakonec rozhodl proto, že měl obavy z časové tísně, tedy že by zákon nemusel projít v zákonné lhůtě. Původním cílem totiž bylo, aby opatření platilo od 3. července. „Jsem rád aspoň za něco,“ řekl Nacher.

Hlavní body, které opozice kritizuje na vládní novele insolvenčního zákona, jsou tři. Jako první Nacher uvedl, že prosazují odbřemenění pro zaměstnavatele, který se musí potýkat s administrativou za zaměstnance, jenž má vícečetné exekuce. Druhým je, aby se exekuce na vozidlo promítla i do registru vozidel. Ministr dopravy Martin Kupka ale (ODS) tvrdí, že to nelze.

Třetím sporným bodem je snížení doby procesu oddlužení z pěti na tři roky pro všechny dlužníky. Cílem je motivovat, aby lidé, kteří jsou v exekuci, řešili přechod do insolvence co nejrychleji a nenechali nakumulovat své dluhy do milionů. ANO prosazovalo odstupňovat proces oddlužení pro nepodnikající jednotlivce podle dlužné částky na tříleté, čtyřleté nebo pětileté období. Argumentem pro plošné snížení doby oddlužení je, že předlužení lidé získají druhou šanci spočívající v možnosti rychleji se dostat z dluhové pasti a vrátit se do legální ekonomiky.

Podle Nachera zástupci koalice ve sněmovně uznali, že návrhy opozice mají hlavu a patu, ale dávají přednost koaličním dohodám. „Oni i u těch rozumných návrhů pro ně nehlasovali. A to je to, co mě mrzí, že to fungovat nebude,“ uzavřel Nacher.