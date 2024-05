Letitá léčba pacientů s Parkinsonovou chorobou je efektivnější. Rozhodly milimetry

Lékaři v Česku vůbec poprvé provedli zákrok, který by mohl výrazně pomoci lidem s Parkinsonovou chorobou. Nemocí, jejíž hlavním příznakem je nekontrolovatelný třes, trpí v tuzemsku zhruba padesát tisíc lidí. Každým rokem navíc toto číslo narůstá. Lékařům se podařilo najít lepší místo na mozku, kam umístí speciální elektrodu, ta pak pomáhá třes končetin zvládat.

Marie Pátková má v mozku zavedenou elektrodu a na jiném místě pod kůží také stimulátor. Tyto přístroje tlumí projevy Parkinsonovy choroby. Učitelka na základní škole se tak zbavila třesu v ruce. „Pravou rukou můžu psát na tabuli, jím jako člověk, takže v rukou mám nůž i vidličku. Do té doby jsem jedla jenom vidličkou a ještě jsem ji držela v levé ruce. Také řídím,“ popisuje.

Kabel lékaři vedou podkožím, většinou do podklíční oblasti. „A potom to napojíme na neurostimulátor,“ popsal zákrok neurochirurg z Nemocnice Na Homolce Jaromír May.

Co dokáže pár milimetrů...

Tato metoda je stará už několik desítek let, ale Marie Pátková se stala první pacientkou s Parkinsonovou chorobou v Česku, které elektrodu zavedli lékaři na jiné místo než obvykle. Stále je to na mozku, ale jinde, a to o pouhých šest milimetrů.