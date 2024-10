Kupka: Vláda rozhodne o digitalizovaném stavebním řízení v půlce října

Legislativní úprava může být schválená do dvou měsíců

Dále zmínil, že legislativa již odešla ke klíčovým partnerům, jako je Svaz měst a obcí nebo Asociace krajů, které se podílejí na tom, jak bude systém fungovat. „V pondělí se s nimi znovu sejdeme, vyhodnotíme i jejich možné připomínky a v nejkratší době bychom to načetli v rámci jednání sněmovny… No a během následujících dvou měsíců bychom se měli dočkat schválení,“ doplnil.

Sám by byl raději, kdyby bylo možné nynější systémy dokončit a předat je veřejnosti v plnohodnotné podobě. A do té doby umožnit používání jak těchto nových systémů, tak těch původních, aby to bylo pro úřady jednodušší. „A ve výsledku to, jestli půjdeme dokončením systémů, nebo bude potřeba začít soutěž od začátku, to rozhodne vláda 16. října,“ poznamenal Kupka.