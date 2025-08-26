Evropská komise schválila záměr Česka zařadit kratom na seznam psychomodulačních látek. Bude se tak moci začít legálně prodávat pravděpodobně od ledna. Přesné podmínky určí vyhláška – i tu musí schválit Komise, stejně jako český kabinet. Ministerstvo zdravotnictví chce umožnit prodej ve speciálních prodejnách, regulovaný od 18 let s přísnou kontrolou. Kratom může například zmírňovat bolesti, ale ve větších dávkách také vyvolat závislost. Nebezpečná je i kombinace s alkoholem nebo třeba antidepresivy. Kvalitu produktu má namátkově kontrolovat i Státní zemědělská a potravinářská inspekce.
Kratom se přiblížil k legálnímu prodeji
3 minuty