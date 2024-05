Krajské a senátní volby se uskuteční 20. a 21. září, termín vyhlásil prezident

Volby do třetiny Senátu a do zastupitelstev krajů se uskuteční v pátek a v sobotu 20. a 21. září. Termín vyhlásil prezident Petr Pavel, jak informoval odbor komunikace prezidentské kanceláře. Rozhodnutí hlavy státu ještě musí spolupodepsat premiér Petr Fiala (ODS). Před čtyřmi lety se krajské a senátní volby konaly na začátku října.

Termín voleb vyhlašuje prezident republiky nejpozději devadesát dnů před jejich konáním. Pavel tak měl na tento úkon čas do léta. Volby do Senátu i do krajů se musí konat ve třicetidenní lhůtě končící dnem uplynutí volebního období zastupitelů či senátorů.

V krajských volbách se volí každé čtyři roky, a to ve třinácti krajích. Prahy se krajské volby netýkají, své zástupce do zastupitelstva hlavního města občané vybírají při volbách do obcí.

Od roku 2026 se budou krajské, senátní a obecní volby konat vždy na konci prvního říjnového týdne. Změnu, která má zabránit posouvání termínu těchto voleb směrem k létu, přinese novela ústavy, kterou prezident podepsal v březnu.