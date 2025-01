Kampaň chce podpořit vstřícnost nemocnic k rodičům

Nemocnice se stížnostmi na to, že rodiči nebyla umožněna přítomnost u hospitalizovaného dítěte, zabývají dlouhodobě. V roce 2023 vydalo ministerstvo zdravotnictví metodiku, kterou stanovuje, že na pokojích v nemocnicích včetně jednotek intenzivní péče (JIP) má být umožněna nepřetržitá přítomnost rodiče či zákonného zástupce hospitalizovaného dítěte.

Nemocnice to musí umožnit, „pokud to umožňuje vybavení zdravotnického zařízení a zároveň nebude narušeno poskytování zdravotních služeb“.

Primární je poskytnout péči, říká ředitel Motola

„Některé aktivistické organizace si myslí, že primární je právo dítěte na nepřetržitou přítomnost u rodičů, ale pro nás je primární poskytnout nejšpičkovější péči,“ podotýká ředitel pražské Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík.

„Je to jenom o tom najít konsensus, kam až rodiče můžeme při spolupráci pustit a kdy už je to opravdu ohrožující, a podívat se třeba i na Západ, proč tam to lze a u nás je to najednou takové nebezpečné riziko,“ říká Ágnes Bučinská Němečková (Piráti), která za Český helsinský výbor vede kampaň Být spolu je normální. Situace se podle ní ale postupně zlepšuje.