Janoušek dostane od státu skoro tři čtvrtě milionu

Lobbista a podnikatel Roman Janoušek dostane od ministerstva spravedlnosti 736 467 tisíc korun jako náhradu škody za stíhání v kauze Chambon. Konkrétně jde o náhradu nákladů trestního řízení. Vyplývá to z anonymizovaného rozhodnutí ministerstva, které má Česká televize k dispozici. Janoušek byl spolu s dalšími lidmi souzen kvůli podezření, že vylákali od zdravotních pojišťoven přes 239 milionů korun a dalších 77 milionů korun se získat snažili. Podle soudů se ale neprokázalo, že by společnost Chambon před pojišťovnami cokoli skrývala. Ministerstvo se už Janouškovi omluvilo. Na omluvu minulý týden upozornil server Seznam Zprávy.

„Pokud jde o požadavek žadatele na náhradu škody – náhradu nákladů trestního řízení vedeného u Městského soudu v Praze (…), byl tento ze strany ministerstva spravedlnosti uznán částečně důvodným, a to co do částky 736 466,50 korun,“ stojí v anonymizovaném rozhodnutí.

Tomuto požadavku Janouška tedy vyhovělo ministerstvo částečně, další jeho požadavky neuznalo vůbec. Týkalo se to například úroku z prodlení, náhrady za inflaci nebo za zamezení dispozice se zajištěnými prostředky. Kvůli kauze Chambon Janouškovi totiž policie zhruba deset let zadržovala majetek – zlaté cihly a 61,5 milionu korun v hotovosti.