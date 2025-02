I v řádu týdnů rostou nádory u lidí v produktivním věku

Nádory u lidí v produktivním věku většinou rostou velmi rychle – třeba v řádu týdnů. Za poslední dvě desetiletí se u žen do pětačtyřiceti let našlo dvakrát víc nádorů prsu. U mužů v podobném věku zase přibylo rakoviny prostaty. O to je důležitější ji včas odhalit.