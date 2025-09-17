Loňská srážka osobních vlaků v pražské Libni odhalila, že Drážní úřad vydávající licence strojvedoucím nemá informace o jejich dřívějších trestech za řízení auta pod vlivem alkoholu. Drážní inspekce v závěrečné zprávě z vyšetřování nehody doporučila, aby ministerstvo dopravy zajistilo úpravu předpisů tak, aby Drážní úřad tyto informace dostával.
Drážní úřad neví o trestech strojvedoucích za řízení v opilosti, odhalila nehoda
Na zprávu inspekce ve středu upozornily portály Zdopravy.cz a Hospodářské noviny (HN). Opilý strojvedoucí sice nehodu nezpůsobil, soud mu ale za obecné ohrožení pod vlivem návykové látky uložil podmíněný trest, pokutu a zákaz řízení. Při nehodě se loni v září zranilo 37 lidí a škoda přesáhla 31,6 milionu korun.
Dnes už bývalého strojvedoucího Českých drah policie přistihla za volantem pod vlivem alkoholu v roce 2014 a také loni v dubnu. Drážní úřad se to ale nedozvěděl. Informování Drážního úřadu o trestech pro strojvůdce za řízení auta pod vlivem alkoholu není systémově zajištěno, upozornila Drážní inspekce ve své zprávě. „Tedy Drážní úřad nemůže ani posoudit, zda je namístě obava, že by dotyčný strojvedoucí požil alkohol při řízení drážního vozidla, a nevydat licenci strojvedoucího,“ dodal úřad.
Rum v batohu
Dechová zkouška po nehodě odhalila u strojvedoucího téměř dvě promile alkoholu. Přiznal, že vypil půl láhve rumu a s konzumací skončil zhruba hodinu před nástupem na směnu. „Uvedl, že jej to při práci strojvedoucího nijak neovlivňovalo,“ napsala Drážní inspekce. Napůl vypitou láhev rumu měl dotyčný při nehodě v batohu.
Obvodní soud pro Prahu 8 strojvedoucímu uložil osmiměsíční trest vězení podmíněně odložený na 3,5 roku, pokutu 78 tisíc korun a také mu na 4,5 roku zakázal řízení motorových vozidel všeho druhu a výkon povolání spojených s řízením hromadných prostředků. České dráhy v reakci na tuto událost oznámily, že zesílí kontroly na alkohol a omamné látky u svých zaměstnanců.
To, že strojvedoucí Českých drah řídil vlak pod vlivem alkoholu, odhalila právě nehoda loni 18. září ráno. Do jeho soupravy tehdy narazil osobní vlak společnosti KŽC Doprava u odbočky Balabenka zezadu poté, co včas nezastavil před návěstidlem zakazujícím jízdu. Ve vlaku KŽC byli dva strojvedoucí, jeden z nich v zácviku. Ten zacvičující dle zprávy Drážní inspekce včas nezasáhl strojvedoucímu v zácviku do řízení tak, aby se rychlost vlaku dostatečně snížila pro bezpečné zastavení před návěstidlem.
Na základě toho, že Drážní inspekce eviduje za poslední období více mimořádných událostí se strojvedoucími v zácviku, doporučila ve zprávě k nehodě v Libni důkladněji vybírat zacvičující strojvedoucí. Měli by mít podle inspekce nejen platnou licenci a osvědčení, ale také dostatečnou praxi v řízení drážních vozidel a dostatečné odborné a pedagogické schopnosti.