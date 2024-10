Dotace na elektroauta jsou vyčerpané, zájem byl vysoký

Jedním z těch, kteří se rozhodli pořídit si elektromobil, je i Matěj Srna s přítelem, který podniká ve šperkařství. Na vyřízení žádosti o dotaci čekali čtyři měsíce. Elektromobil by si ale pravděpodobně pořídili i bez ní, ačkoliv dotace je podle Srny příjemný bonus. „Jezdím převážně po Praze a přijde mi to jako lepší způsob dopravy,“ podotýká.

Podle některých prodejců je ale potřeba dlouhodobější podpora čisté mobility – aby měla skutečný efekt. „Z celkového konceptu principu podpory to zvýšení prodejů bylo minimální. Nemluvím jen o tom, že by se do toho měly pumpovat peníze ze strany státu nebo ze strany Evropské unie,“ uvedl generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.

Ministerstvo průmyslu a obchodu původně počítalo s tím, že bude Národní rozvojová banka přijímat žádosti po dobu dvou let. Nakonec to bylo necelých sedm měsíců. Prostředky v programu navýšit nelze. Jde totiž o cílené finance z Národního plánu obnovy.