Davy houbařů vadí lovné zvěři, stěžují si myslivci

Do lesů do blízkosti zvěře táhne stovky lidí hlavně nebývalá úroda hub spojená s ideálním počasím ke sběru a podzimní přírodou.

Lovci návštěvníkům lesů radí, aby nechodili na houby v podvečer a brzy ráno a volili raději oblečení s výraznějšími barvami. Důrazně nedoporučují například maskáče. Také by se houbaři měli vyhýbat mysliveckým posedům, které se snaží lovci značit cedulemi. Výjimečně by se totiž mohlo stát, že někdo utrpí střelné zranění.

„Nemělo by se to dít, ale pokud se to děje, tak to není život ohrožující,“ uklidňuje však místopředseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Červenka.

Myslivci se během sezony snaží odstřelem regulovat zvěř, aby se nepřemnožila a nedělala škody na stromech a polích.