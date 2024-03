Dálniční známka by měla znovu zdražit od ledna 2025, nastínil Kupka

Cena dálniční známky by se měla znovu zvednout od ledna příštího roku. Růst by měla podle vývoje inflace. V České televizi to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Přesnou částku, o kterou by se měla známka zdražit, oznámí jeho resort ve druhé polovině letošního roku. Dálniční kupon naposledy zdražil 1. března, u roční známky se cena zvýšila z 1500 na 2300 korun.

„Jde o to, abychom podobně jako v Rakousku zakomponovali do budoucí ceny také inflaci. Je to obvyklý postup a osvědčil se, místo toho, aby se pokaždé zasahovalo do ceny,“ vysvětlil Kupka v pořadu Týden v politice. Přesný výpočet chce ministr zveřejnit ve druhé polovině letošního roku podle vývoje inflace.

„Ukazatel (inflace, pozn. red.) je teď příznivý. Je to nad dvě procenta. Mělo by to tedy znamenat poměrně malé navýšení ceny dálničního kuponu,“ řekl ministr. Podle něj by se cena měla stanovovat na celé stokoruny.