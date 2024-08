Čistý zisk ČEZu v prvním pololetí meziročně klesl o pět procent

Podnik naopak navýšil svá původní očekávání na provozní zisk před odpisy (EBITDA), který v pololetí činil 69,2 miliardy korun. To znamená meziroční nárůst o 6,8 miliardy korun. Ve výsledku se projevilo zejména ukončení povinnosti odvodů z nadměrných příjmů z výroby v Česku, které zatížily náklady společnosti v loňské první polovině roku částkou 11,1 miliardy korun. Vedení skupiny tak za celý rok nově očekává provozní zisk na úrovni 118 až 122 miliard korun. Původní odhady z kraje letošního roku byly 115 až 120 miliard korun.

„Výsledky hospodaření Skupiny ČEZ za první pololetí mírně předčily naše výchozí očekávání zejména díky vyššímu zisku z obchodování s komoditami, příznivým tržním podmínkám pro provoz elektráren a pokračující stabilizaci na energetických trzích. Proto jsme navýšili celoroční výhled provozního zisku před odpisy,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZu Daniel Beneš.

Polostátní skupina v prvním pololetí také navýšila své investice. Do pořízení dlouhodobého majetku letos investovala zatím 20,5 miliardy korun, meziročně o 3,6 miliardy více. Podle společnosti rostou zejména investice do distribučních sítí, což je spojeno především s připojováním obnovitelných zdrojů. Spolu s tím stoupají také investice do jaderných a nových výrobních obnovitelných zdrojů.