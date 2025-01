Česko se připravuje na konec ruské ropy

„Samozřejmě při přechodu na neruskou ropu bude nutné vyhodnocovat i dlouhodobé vlivy na technologie, které lze očekávat. Přechod na jinou ropu může vést k častějšímu odstavení rafinérií za účelem provedení pravidelné údržby,“ doplnil Zbuzek.

„Po testování jsme získané poznatky promítli do nastavení rafinérie. To základní probíhalo minulý rok, během dvou měsíců takzvané zarážky, kdy jsme celou rafinerii odstavili. Probíhaly zde tisíce údržbářských a modernizačních úkonů v řádech jednotek miliard korun,“ přiblížil mluvčí Kaidl.

Přechod ceny paliv neovlivní

V rámci přechodu na zpracování neruské ropy litvínovská rafinerie modernizovala hned několik jejích částí, třeba vakuová kolona vyšla na zhruba půl miliardy korun. Družbou teče do Česka víc než polovina dodávek ropy. K definitivnímu odstřižení od ruské suroviny se nejprve musí dokončit rozšíření ropovodu TAL.

„Navýšení kapacity ropovodu TAL o zhruba 4 miliony tun ročně v podstatě pokrývá to množství ruské ropy, o kterou bychom dnes přišli,“ popsal expert z VŠCHT Daniel Maxa.

Ceny paliv přechod na jinou ropu podle ministerstva průmyslu neovlivní. A zásadněji by se do útrat Čechů za pohonné hmoty nemělo promítnout ani ukončení dovozu ruských ropných produktů – tedy benzinu a nafty. I na to má Česko do poloviny roka výjimku.

Benzin a naftu teď Česko nejčastěji dováží z Německa a Slovenska. Podle resortu průmyslu by případný výpadek z Ruska šlo nahradit už teď.