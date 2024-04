Ani sebelepší systém chybě úplně nezabrání, připouští přednosta gynekologie z Bulovky

Ředitel odboru přímo řízených organizací z ministerstva zdravotnictví Jan Michálek v debatě ujistil, že zatím na Bulovce neidentifikoval žádný systémový problém. „Systém je založen na sérii kroků, které provádějí lidé. Je tam prostor pro lidskou chybu. A ti, co se zabývají systémy, by to měli nastavit tak, aby se těmto chybám předcházelo.“

Podle Michálka je možným postihem, kterým ministerstvo disponuje, odvolání ředitele nemocnice. „Pokud bychom v průběhu analýzy toho, co se stalo, přišli na to, že panu řediteli můžeme přičíst nějaké pochybení – nenastavení procesů, jejich nedůsledné proškolování a dalo by se říct, že by to byla chyba pana ředitele – pak by to jako eventualita přicházelo. Zatím jsme ale nic takového nezjistili ani neobjevili. Za mě je důležité, aby bylo vyšetřeno, co se stalo, a byla přijata opatření, aby se to už nikdy nestalo,“ zdůraznil.