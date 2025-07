Ve věku 76 let zemřel rockový průkopník Ozzy Osbourne

Ve věku 76 let zemřela rocková legenda, zpěvák Ozzy Osbourne, informoval server BBC. Trpěl Parkinsonovou chorobou a nádorem na páteři. Kariéra „Prince temnoty“ trvala přes padesát let a vynesla mu desítky ocenění. Nastartoval ji se skupinou Black Sabbath, v osmdesátých letech se dal na sólovou dráhu.

Po albech jako byl Sabbath Bloody Sabbath, Heaven and Hell, Master of Reality nebo Paranoid, která přinesla komerční úspěch, jemuž se kapela celá sedmdesátá léta těšila, Osbourne kapelu opouští. Kvalita jejich nahrávek podle kritiků klesla, a spolu s ní i morálka členů. Osbourne navíc bojoval s těžkou drogovou závislostí.

Členové skupiny se nebáli nespoutaného života, který v sedmdesátých letech bujel v alternativních kruzích. „V zákulisí jsme byli opravdu šílení,“ přiznal v rozhovoru s Kerrangem kytarista Tony Iommi. „Já jsem Billa (hráče na bicí Billyho Warda) podpálil. To byly věci, které jsme dělali, a bylo to horší a horší.“

„Kapela se vyhnula fasádě hipíckého míru a lásky, která převládala v hudbě jejich vrstevníků, a pustila se do témat, na která si ostatní netroufli - do fantasy a okultismu,“ píše hudební magazín Kerrang. Píseň Black Sabbath, která otevírá stejnojmenné album, měla varovat před satanismem, kapela přitom čelila přesně opačným nařčením - že ho propaguje.

Sólová dráha

V roce 1978 vydal své první sólové album Blizzard of Ozz, se kterým slavil značný úspěch. Osbourne si dál držel mystickou a temnou image, která ho proslavila. Jeho novou manažerkou se stala jeho žena Sharon, se kterou měl pět dětí.

Vydával jedno album za druhým, za desetiletí stihl pět studiových, mimo jiné Diary of a Madman a No Rest for the Wicked a dvě koncertní turné Speak of the Devil a Randy Rhoads Tribute.