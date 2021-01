Na dřevěné trámy pod podlahou obrazárny v Kroměříži opět padá světlo. Jsou v překvapivě dobrém stavu

Podlaha v sále se pod návštěvníky místy houpala. „Byla obava, jestli konstrukce je zdravá, jestli dobře drží,“ řekl výkonný ředitel Správy Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži Martin Krčma.

„Je to místnost 16 krát 16 metrů, strop nemá uprostřed žádnou nosnou zeď nebo pilíř, opravdu to je stejně velká místnost nahoře i dole. Tak jsme si řekli, že to pro jistotu otevřeme, pokud by tam nějaké problémy byly, a naplánovali jsme dodatečné zpevnění konstrukce,“ popsal. Restaurátoři podle něj zjistili, že strop, který začal vznikat po roce 1750, je z 90 procent zcela zdravý.

„Samozřejmě nás to velmi potěšilo. Svým způsobem i překvapilo, protože je to konstrukce poměrně náročná, je to obrovská masa dřeva. Trámy jsou opravdu v bezvadném stavu. V jednom případě přistoupíme k drobné opravě, ale ani ta není ze statického důvodu závažná,“ uvedl Krčma.

V místě styku se zdivem jsou trámy opálené. „Je to tradiční způsob konzervace, který brání působení vlhkosti na dřevo,“ řekl Krčma. Po opravě podle něj řemeslníci v příštích týdnech naplní prostor mezi trámy materiálem, který prostor tepelně a zvukově izoluje. „Poté můžeme vrátit zpět nádherná barokní prkna a na to položit parkety,“ uvedl.