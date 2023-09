Na Asijských hrách jsou poprvé jako medailová disciplína videohry. Sní i o cestě na olympiádu

Podle hráčů i expertů, které oslovila agentura AFP, se jedná o důležitou změnu, která pootevírá dveře možnosti, že se jednou takzvané e-sporty dostanou i na Olympijské hry.

Soutěžení ve videohrách už jednou na Asijských hrách proběhlo. Stalo se to roku 2018, ale tehdy ještě bez medailí, jednalo se pouze o ukázkový sport, který měl toto odvětví představit. Tentokrát je situace jiná a e-sportovci si rozdělí plnou sadu medailí v sedmi disciplínách, respektive konkrétních hrách. Budou to: fotbalový simulátor EA Sports FC, střílečka pro mobilní telefony PUBG Mobile, bojová hra Street Fighter V a pak čtveřice strategických, které jsou si hodně podobné: Arena of Valor, Dota 2, League of Legends a Dream Three Kingdoms 2.

Příběh šampiona

Pro indického šampiona Mayanka Prajapatiho je to důkazem, jak daleko za krátkou dobu své existence e-sport došel. Favorit na vítězství v bojové hře Street Fighter si ještě vzpomíná, jak dostával výprask, když ho jeho otec načapal, že hraje.

„Poprvé jsem se k videohrám dostal na konci devadesátých let dvacátého století, kdy jsem si je vyzkoušel na automatech na trhu. Utratil jsem za ně tehdy dvě rupie,“ uvádí. „Bylo to moje první setkání se Street Fighterem a do té hry jsem se zamiloval.“