Lidé a lidoopi si mezi sebou předávají parazity, ukázal brněnský výzkum

Při monitoringu zdraví komunit, které se uskutečnilo ve spolupráci s tamní nemocnicí, se do studie zapojili i lidé ze tří vesnic nacházejících se v blízkosti výskytu volně žijících lidoopů. Při vzorkování se konala informační kampaň o šíření parazitárních infekcí a jejich předcházení. Místní zdravotnická organizace následně lidem po diagnostice poskytla léky.

Vědci strávili v terénu pět měsíců, kdy se snažili nasbírat co největší množství vzorků čerstvého trusu volně žijících primátů. Za pomoci místních se podařilo shromáždit data od 60 goril a 31 šimpanzů. „Odebrané vzorky trusu jsme analyzovali pomocí moderní metody izolace DNA a amplikonového sekvenování (čtení krátkých úseků DNA). Tyto metody jsou citlivé k zachycení méně početných nebo vzácných druhů ve vzorku,“ uvedl Vladislav Ilík, jeden z autorů studie z výzkumné skupiny, která se tímto tématem v ústavu zabývá.

„Vzorkování probíhalo na periferii kamerunské rezervace Dja (Dja Faunal Reserve), nikoli uvnitř rezervace. Toto území již není nijak chráněno. Dochází zde k nekontrolovanému pohybu lidí v lese, farmaření, lovu, těžbě, a tím pádem k častému kontaktu mezi lidmi a volně žijícími zvířaty. Celková antropogenní zátěž je proto mnohem vyšší než u přísně chráněných celků,“ vysvětlila vedoucí studie Barbora Pafčo.

Důsledkem toho je podle ní zvýšené riziko přenosu patogenů a jejich následné zavlečení mezi místní komunity lidí, nebo opačně do rezervace mezi volně žijící primáty. „Naše studie poukazuje na to, že monitoring patogenů a ochranářské aktivity by se měly zaměřit nejenom na rezervaci samotnou nebo další přísně chráněná území, jako jsou národní parky, ale i na nechráněné oblasti v blízkém okolí,“ dodala Pafčo.