Španělsko má za sebou nejteplejší a nejsušší duben v dějinách měření

Španělsko letos zažilo nejsušší a nejteplejší duben od roku 1961, kdy si začalo vést záznamy. Oznámila to španělská meteorologická služba Aemet. Během šesti dní extrémních teplot na konci minulého měsíce bylo překonáno na 193 teplotních rekordů, napsal list El País. Experti potvrzují, že bez změn klimatu by to bylo téměř jistě nemožné.