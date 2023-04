Očkování proti covidu chrání seniory v domovech důchodců velmi účinně. Výzkum sledoval 23 tisíc lidí

Nová studie publikovaná v časopise Journal of American Medical Directors (JAMDA) prokázala, jak nízké je riziko závažného onemocnění covidem u obyvatel pečovatelských domů, kteří jsou plně očkovaní. Vědci v ní popsali, že senioři ve věku 85 let a starší s komorbiditami, jako jsou srdeční onemocnění a choroby ledvin, jsou sice vůči této nemoci zranitelnější než mladší a zdravější, ale že riziko průlomového onemocnění je u plně očkovaných menší než 10 procent.

Autoři výzkumu zkoumali údaje 23 172 plně očkovaných seniorů z 984 domovů pro seniory v USA, a to v době od března do listopadu 2022. Zjistili, že pouze u 5 procent z nich došlo v daném časovém období k průlomové infekci covidu-19. Výsledky byly velmi podobné bez ohledu na to, jakou variantou viru se důchodci nakazili.