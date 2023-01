Jádro Země se roku 2009 zastavilo. A pak se začalo točit na opačnou stranu, tvrdí studie

Vnitřní jádro, jakási „planeta uvnitř planety“, se nachází zhruba pět tisíc kilometrů pod zemským povrchem a může se otáčet nezávisle, protože se vznáší ve vnějším jádru z tekutého kovu. O tom, jak přesně se otáčí, ale experti vedou diskuse a věda je v tomto tématu docela slepá; ví mnohem více o tom, co se odehrává na druhé straně Mléčné dráhy než o situaci „pod našima nohama“.

Dosavadní informace, které lidstvo o vnitřním jádru má, pocházejí z měření nepatrných rozdílů v seismických vlnách, které vznikají při zemětřeseních, případně při jaderných explozích, když procházejí středem Země. A na analýze seismických vln z opakujících se zemětřesení za posledních šest desetiletí stojí i nový výzkum, který se snažil pohyby vnitřního jádra sledovat.

Autoři studie jsou Xiaodong Song a Yi Yang z čínské Pekingské univerzity. Podle jejich dat se rotace vnitřního jádra „kolem roku 2009 téměř zastavila a poté se obrátila opačným směrem“. Pro agenturu AFP uvedli: „Domníváme se, že vnitřní jádro rotuje vzhledem k zemskému povrchu sem a tam jako na houpačce.“ Jeden cyklus této houpačky podle nich trvá přibližně sedm desetiletí, „což znamená, že rotace mění směr zhruba každých pětatřicet let.“

Výzkumníci uvedli, že dříve jádro změnilo směr na počátku 70. let 20. století, a předpověděli, že další obrat nastane v polovině 40. let 21. století. Toto otáčení podle nich zhruba odpovídá změnám v délce dne – malým odchylkám v přesné době, kterou Země potřebuje k otočení kolem své osy.

Obří pohyb v nitru, nepatrné projevy na povrchu

Autoři jsou si vědomi toho, že taková zpráva může vyvolat obavy lidí. Zdůrazňují proto, že nic nenasvědčuje nějakému vlivu změn v jádru na to, co se děje na povrchu planety, a tedy ani na lidstvo. Změny rotace jádra jsou v jejich modelu natolik časté, že by se daly vysledovat nějaké dopady – nic takového ale nikdo nepozoroval.

Současně ale pekingští geologové uvedli, že podle jejich názoru existují fyzikální vazby mezi všemi vrstvami Země, od vnitřního jádra až po povrch. „Doufáme, že naše studie může motivovat některé výzkumníky k vytvoření a testování modelů, které považují celou Zemi za integrovaný dynamický systém,“ uvedli.