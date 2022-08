Nový výzkum tvrdí, že všichni psi pocházejí ze Sibiře

Lidé vyzbrojení kopími a oštěpy s kamennými nebo kostěnými hroty pronásledovali někdy před 23 tisíci lety skupinu mamutů. Byli oblečení v hustých kožešinách, protože poslední doba ledová sice už končila, ale v podmínkách severovýchodní Sibiře, kde se tato scénka odehrála, stále ještě panovaly kruté mrazy.

Lovci navíc nebyli sami, kolem nich pobíhala spousta psovitých šelem podobných vlkům, které pomáhaly s lovem – a pak se toulaly kolem táborů těchto lovců. Šlo o první psy, kteří se právě z tohoto nehostinného prostředí rychle rozšířili do všech koutů světa, včetně Evropy – a také doprovázeli první lidské kolonizátory Severní Ameriky.

Úžasný překryv

Výše popsaná situace se snaží nastínit zrod psů, jak o něm uvažuje nová studie publikovaná v odborném žurnálu Proceedings of the National Academy of Sciences. Její autoři vycházeli z analýz DNA pravěkých lidí i psů.

„Tahle práce se mi moc líbí,“ komentovala pro odborný žurnál Science expertka na antropologickou genetiku Jennifer Raffová, která se specializuje na první lidi v Americe. Podle ní sice bude k potvrzení výsledků ještě zapotřebí analyzovat více genomů pravěkých psů a lidí, ale už teď je „úžasné vidět, jak se příběh psa a příběh člověka překrývají“.