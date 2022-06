Politici se ve vyspělých zemích dožívají vyššího věku než zbytek populace. Nová studie ukázala proč

Dosavadní studie, které porovnávaly úmrtnost politiků a běžného obyvatelstva, se až doposud obvykle zaměřovaly jen na jednu nebo několik málo zemí. Nová práce vedená výzkumníky z Oxford Population Health na konci června přinesla zatím nejkomplexnější analýzu založenou na údajích z jedenácti zemí s vysokými příjmy. Výsledky vyšly v odborném časopise European Journal of Epidemiology .

V posledních letech se v řadě bohatých zemí zastavilo zvyšování průměrné délky života, přičemž v nejchudších společenských vrstvách se dokonce tento parametr začal snižovat. Jde o vliv prohlubující se nerovnosti, kterou ještě umocnila pandemie covidu-19. Například podle nejnovějších údajů se muži v nejchudších oblastech Anglie dožijí téměř o deset let méně než jejich vrstevníci v nejbohatějších regionech a u žen činí rozdíl v dožití sedm let.

Vědci v ní analyzovali data o politicích z Austrálie, Rakouska, Kanady, Francie, Německa, Itálie, Nizozemska, Nového Zélandu, Švýcarska, Velké Británie a USA. Pro každou zemi byly k dispozici údaje z let 1945 až 2014, u některých zemí, například Francie, se ale autoři výzkumu dostali až do 19. století.

Kombinovaný soubor dat zahrnoval 57 561 politiků, z nichž 40 637 zemřelo. Podíl žen mezi politiky se pohyboval od tří procent (Francie a USA) do jedenadvaceti procent (Německo). Vědci porovnávali počet úmrtí politiků v jednotlivých letech s počtem, který se očekával na základě úmrtnostních poměrů v celkové populaci.

Výzkumníci také vypočítali, jaká je pravděpodobnost, že běžní lidé a politici ve věku 45 let zemřou během následujících deseti let a pak vždy každou další dekádu.

Výsledky ukazují, jak se rozevírají sociální nůžky

Ukázalo se, že téměř ve všech zemích měli politici na konci 19. a na počátku 20. století podobnou míru úmrtnosti jako běžná populace. V průběhu 20. století se ale rozdíly ve všech sledovaných zemích výrazně prohloubily, takže politici měli oproti běžné populaci stále větší výhodu v délce přežití.

Rozsah této výhody v přežití se mezi jednotlivými zeměmi hodně lišil. Například v Itálii měl typický nepolitik 2,2krát vyšší pravděpodobnost, že zemře během následujícího roku než politik stejného věku a pohlaví, na Novém Zélandu to bylo pouze 1,2krát víc.

Rozdíl v naději dožití ve věku 45 let mezi politiky a běžnou populací se v průběhu druhé poloviny 20. století rovněž výrazně zvýšil. V současné době se pohybuje od přibližně tří let ve Švýcarsku až po sedm let v USA.

Peníze nejsou odpovědí na všechno

Mohlo by se zdát, že tyto rozdíly v průměrné délce života jsou způsobené tím, že politici obvykle mají platy výrazně převyšující průměrnou úroveň obyvatelstva. Nicméně podle autorů to sice opravdu může být jedním z důvodů, ale tyto výsledky naznačují, že ve hře musí být i další faktory.

Příjmová nerovnost totiž začala růst v 80. letech 20. století, ale rozdíly v délce života se začaly prohlubovat už mnohem dříve, již před rokem 1940.

Vědci se domnívají, že prodloužení délky života politiků může být způsobeno řadou faktorů. Významnou roli mohou hrát rozdíly v kvalitě zdravotní péče, ale také zdravější životní styl veřejných funkcionářů.