Octomilky se rozmnožují i ve chvíli, kdy umírají. Výzkum zjišťoval, kde na to berou energii

Studie také zjistila, že nenakažené mušky se stejně často pářily s nakaženými i zdravými octomilkami. To naznačuje, že při výběru partnera nehledí na nemoci. Ale jen proto, že jim nechybí energie k páření, to neznamená, že je infekce nijak neovlivňuje. Předchozí studie ukázaly, že zřejmě zasáhne jejich pohybové schopnosti, stravovací návyky a spánek.

Zjištění publikovaná v časopise Proceedings of the Royal Society B podle biologů naznačují, že octomilky dávají namlouvání a páření přednost, i když se během nemoci změní zbytek jejich chování. Je to tedy vlastně jediný mechanismus, který pracuje i během umírání normálně.

Tváří v tvář potenciálnímu ohrožení života někteří živočichové reagují tím, že více času věnují rozmnožování, pravděpodobně ve snaze předat geny další generaci. Vědci tvrdí, že toto chování se zřejmě objevuje i u octomilek v laboratorních podmínkách.

Důsledky tohoto výzkumu by mohly přinést i praktické důsledky – pokud se podaří pochopit mechanismy, které ovlivňují toto rozdělování „nouzových zásob energie“, mohlo by to pomoci například v léčbě. Schopnost zásobovat energií jen ty oblasti a funkce, které jsou zásadní pro přežití, je totiž klíčová pro schopnost uzdravování.