Příznivci konspiračních teorií nejčastěji volí politické extrémy, tvrdí studie z 26 zemí

Autoři zdůrazňují, že jejich výsledky jsou statistické, tedy rozhodně neplatí, že by každý milovník konspiračních teorií musel být příznivec nějaké strany na okraji politického spektra, nebo že by nutně musel mít jen základní vzdělání. Výsledky ale ukazují, co je pro konspirátory typické a časté.

Zajímavé je, jak moc si jsou výsledky podobné v různých zkoumaných zemích. V některých státech se našly odchylky – například ve Španělsku je silnější konspirační mentalita u levicově smýšlejících, zatímco ve Francii, Polsku a Švédsku je zase výraznější u pravicově orientovaných.

Vědci by chtěli ve výzkumu pokračovat, rádi by získali ještě lepší demografické údaje o zkoumaných zemích a současně by rádi do studie zahrnuli ještě více států.