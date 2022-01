Doba bronzová byla plná obchodu, kulturních výměn a cestování. Lidé migrovali i přes La Manche

Svět už dávno není západocentrický, jen si to Západ odmítá připustit a místo toho zvyšuje svůj vojensko-politický tlak na Rusko. Ve vazbě na spor o Ukrajinu to prohlásil ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Spojené státy, NATO i Evropská unie se v posledních týdnech obávají, že Moskva hodlá zemi vojensky napadnout, Kreml to popírá a z eskalace napětí naopak konstantně viní Západ. Velvyslanec USA podle tisku předal odpověď USA a NATO na ruské požadavky.