Vědci nabádají, aby se očkovalo podle věku, nikoliv povolání. Zachrání se tak víc životů

Celkový počet pedagogů činí 191 221, v oblasti vzdělávání pracuje celkem 383 984 pedagogických i nepedagogických pracovníků. Učitelé a další pedagogičtí pracovníci mají o očkování zájem - podle Chytré karantény se jich k 27. únoru přihlásilo za jediný den 100 tisíc. V řadě zemí světa je ale upřednostňování méně rizikových skupin považováno za kontroverzní.

Britská zkušenost

Britští experti varovali už na konci ledna, aby se očkovalo přísně podle věku - tedy, aby vláda nedovolila vznik žádných zvláštních skupin, které by byly ve vakcinaci upřednostněné. Pokud by se to stalo, pak by to vedlo k většímu počtu úmrtí starších lidí, varovali vládní vakcinační poradci.

Ve Velké Británii se totiž, podobně jako v mnoha jiných zemích, objevily požadavky, aby v programu očkování dostaly větší prioritu některé skupiny - měli to být zejména policisté a učitelé.

Expertní komise britských vakcinologů ale varovala, že pokud by se změnily současné plány na upřednostnění lidí podle věku a základních zdravotních podmínek, došlo by ke zbytečným ztrátám na životech. Hlavním argumentem se stala slova pediatra Adama Finna, který uvedl, že by bylo „politicky, společensky a eticky nepřijatelné upřednostňovat mladší skupiny před staršími, které jsou vystaveny většímu riziku.“