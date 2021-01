Imunita proti opakované infekci covidem se ukrývá ve střevech. A vydrží nečekaně dlouho, ukázala studie

Na základě těchto zjištění vědci předpokládají, že když se uzdravený pacient příště setká s virem, bude reakce jeho imunitního systému rychlejší a účinnější a zabrání tak opětovné infekci.

„Je to opravdu vzrušující zpráva. Typ imunitní reakce, který zde vidíme, by mohl potenciálně poskytnout ochranu na poměrně dlouhou dobu tím, že by umožnil tělu rychle a účinně reagovat na virus poté, co mu bude znovu vystavené,“ tvrdí hlavní autoři výzkumu.

Dlouhodobá paměť

Už delší dobu se ví, že protilátky, které tělo vytváří v reakci na infekci, zůstávají v krevní plazmě několik týdnů nebo měsíců, ale pak jejich hladina časem významně klesá. Imunitní systém má totiž ještě mnohem efektivnější způsob, jak se vypořádat s patogeny: místo toho, aby neustále vytvářel protilátky, vytváří paměťové B buňky, které patogen rozpoznají a dokážou rychle vypustit nové kolo protilátek, když se s ním setkají podruhé.

Ale to, jak dobře tato paměť funguje, závisí vždy na patogenu. Aby výzkumníci pochopili, jak tomu je u viru SARS-CoV-2, studovali protilátkovou odpověď 87 lidí ve dvou časových intervalech. Jeden měsíc po infekci a pak znovu o šest měsíců později.

Přesně podle očekávání zjistili, že i když byly protilátky do šesti měsíců stále detekovatelné, jejich počet se výrazně snížil. Laboratorní pokusy ukázaly, že schopnost vzorků plazmy účastníků neutralizovat virus se snížila průměrně pětinásobně.

Současně se ale stalo něco dalšího: paměťové B buňky pacientů, které vyrábějí protilátky proti SARS-CoV-2, neklesaly a v některých případech dokonce mírně vzrostly. „Celkové počty paměťových B buněk, které vytvářely protilátky napadající Achillovu patu viru, zůstaly stejné,“ popsal lékař a imunolog Christian Gaebler. „To je dobrá zpráva, protože právě ty potřebujete, pokud se znovu setkáte s virem,“ dodal.