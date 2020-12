Asijské včely se naučily bránit proti silnějším sršním. Své úly opevňují fekáliemi

Tento druh sršní je příbuzný těm, které vyděsily vloni severoamerické včelaře, když se poprvé vyskytly na tomto kontinentu, konkrétně ve státě Washington.

„Použití trusu mě zaskočilo; včely se přece proslavily tím, jak čisté se udržují. Mají totiž teplé, vlhké a trvale osídlené domovy, které jsou skvělým místem pro šíření nemocí. A jsou navíc pro včely místem, kde ukrývají potraviny i potomky,“ uvedla profesorka Heather Mattilová z americké Wellesley College, která studii vedla.

Podle vědkyně je příchod invazivních obřích sršní mandarínských do Severní Ameriky velmi znepokojující. „Když jsem o tom slyšela poprvé, měla jsem takový strach, že jsem nemohla usnout. Říkala jsem si: ,Naše včely budou zmasakrovány.' S těmito sršními druhy nemají žádnou zkušenost, takže pro ně budou snadný cíl.“

Tisíce let evoluce

Matt Shardlow z nadace Buglife pro britský deník Guardian uvedl, že používání fekálních peletek včelami je „úžasně sofistikovaný obranný mechanismus“. Zdůraznil ale, že neexistuje záruka, že by se u amerických nebo evropských včel mohla vyvinout podobná obrana proti invazivním sršním – podobné procesy totiž trvají tisíce nebo i desetitisíce let: „Je to pro mě jasný argument, proč se musíme snažit zpomalit příliv invazních druhů.“

Výzkum, publikovaný v časopise Plos One, začal, když se profesor Gard Otis na univerzitě v kanadském Guelphu zeptal jednoho včelaře ve Vietnamu, co to je za černé kuličky kolem vstupů do úlů. Když mu místní muž odpověděl, že jde o buvolí trus, začali vědci tento fenomén zkoumat. Zjistili, že včely kromě trusu buvolího sbírají i výkaly hovězího dobytka.

Ukázalo se, že tato obrana funguje. Úlům s výkaly věnovaly sršně o polovinu menší pozornost a pokoušely se do nich proniknout dokonce o 94 procent méně často než do úlů nechráněných výkaly.